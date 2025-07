„Rissen läuft!“ – Morgen ist der große Tag

Am 19. Juli ist es soweit: Rissen verwandelt sich erneut in eine Sportbühne – beim beliebten „Rissen läuft!“

"Rissen läuft" geht in die zweite Runde. In diesem Jahr sind auch Jugendliche und Erwachsene mit einem eigenen Lauf am Start. // Bild: KI-generiert