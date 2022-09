Das Rissener Dorffest 2022 findet am Sonnabend, 17. September statt. Zahlreiche Anbieter sorgen für eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Zwischen 14 und 18 Uhr gibt es Informationsstände, einen Flohmarkt und ein Kinder- und Bühnenprogramm von 14 bis 18 Uhr. Die „Party“ mit Musik und Tanz geht bis etwa 22 Uhr.

Das Bühnenprogramm befindet sich momentan in der Abstimmung mit den interessierten Künstlern aus Rissen und wird zeitnah bekannt gegeben.

Alle Infos zum Flohmarkt

Zum Rissener Dorffest gehört auch der beliebte Flohmarkt in der Wedeler Landstraße. Doris Kuhlmann vom Orga-Team für die Rissener Feste lädt alle privaten Flohmarkt-Verkäufer ein, sich anzumelden und ihren Standplatz zu sichern. Der Sommerfest-Flohmarkt findet am 17.09.22 von 14 bis 18 Uhr statt, Aufbau ist ab 13.00 Uhr.

„Es kann einfach alles angeboten werden, was in einem privaten Haushalt übrig und noch gut erhalten ist“, sagt Doris Kuhlmann: „Bücher, Schallplatten, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Gläser, Geschirr und Hausrat, Taschen, Spielzeug, Kleinmöbel – je vielfältiger das Angebot ist, desto interessanter und lustiger wird der Markt.“ Alle Rissener sind herzlich dazu eingeladen, ihre Sachen anzubieten oder selbst etwas zu kaufen und dabei nach Lust und Laune zu handeln und zu feilschen. „Händler und professionelle Anbieter sind von unserem Flohmarkt aber grundsätzlich ausgeschlossen“, ergänzt Doris Kuhlmann. „Das Rissener Sommerfest ist eine rein nachbarschaftliche und nicht-gewerbliche Veranstaltung von Rissenern für Rissener.“

Informationen zur Anmeldung für Flohmarktstände

Anmeldungen für den Flohmarkt werden zu den unten genannten Zeiten ausschließlich persönlich in der Feierei No.3, Wedeler Landstraße 3 entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 09.09. um 13 Uhr.

Do, 01.09. 14.30 – 17.30 Uhr

Fr, 02.09. 10.00 – 13.00 Uhr

Mi, 07.09. 14.30 – 17.30 Uhr

Do, 08.09. 14.30 – 17.30 Uhr

Fr, 09.09. 10 – 13 Uhr

Anmeldungen per Telefon oder E-Mail sind nicht möglich. Teilnehmende, die mit ihrem Stand nebeneinander stehen möchten, müssen ihre Stände zeitgleich anmelden. Für jeden Stand wird eine Gebühr von 5 Euro pro laufenden Meter zzgl. 10 Euro Pfand erhoben. Die Standgebühren müssen bei der Anmeldung in bar gezahlt werden. Das Pfand wird nach dem Abbau bei sauberem Verlassen des Platzes zurückgezahlt. Die Anmeldebestätigungen sind am Festtag mitzubringen.

Weitere Informationen zum Rissener Dorffest finden Sie auch hier: www.rissen.de