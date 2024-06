Es ist wieder so weit: Das Rissener Sommerfest feiert den Stadtteil und damit alles, was Rissen zu bieten hat. In diesem Jahr wird es besonders bunt.

Das Kinderprogramm

Die jüngsten Gäste können sich auf einen Zauberer, die Hüpfburg und Stelzenläufer freuen. Und für Naschkatzen stehen Crêpes auf dem Plan.

Bühnenprogramm beim Rissener Sommerfest

Auf einem richtigen Fest darf die Musik nicht fehlen. So steht auch in Rissen ein reichhaltiges Bühnenprogramm bereit. Bis 22 Uhr treten hier Bands, Chöre und andere Musiker auf. Viele davon stammen aus Rissen.

Vereine und Flohmarkt

Von 14 bis 18 Uhr präsentieren sich in der Wedeler Landstraße auch die Rissener Vereine, Initiativen sowie weitere Einrichtungen. Sie informieren über ihre Aktivitäten und Unterstützung im Stadtteil und darüber hinaus. An zahlreichen Ständen wird es Kulinarisches geben.

Gesäumt wird die Straße auch von Flohmarktständen. Noch sind einzelne Plätze frei. Interessierte können sich unter dorffest-flohmarkt@rissen.de per Mail melden. Die Kosten für den laufenden Standmeter betragen 5 EUR.

Das Rissener Sommerfest wird unter anderem vom Bezirksamt Altona sowie dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Zeit und Ort

Samstag, 29. Juni

14 bis 22 Uhr

Wedeler Landstraße

Weitere Informationen unter: Rissen.de – Herzlich Willkommen auf rissen.de