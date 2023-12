SEK-Einsatz in Bahrenfeld

Die Polizei rückte gestern mit einem SEK-Kommando in der Ebertallee in Bahrenfeld an. Hintergrund war die Drohung eines 56-jährigen Mannes gegen seine behördlichen Betreuer. Laut Polizei kündigte der Mann an, er würde alle Betreuer erschießen. Nach dieser Drohung erging unmittelbar ein richterlicher Beschluss zu Festnahme. Der Beschluss wurde gestern Abend um 18.40 Uhr vollstreckt.

Die Zielperson wurde angetroffen und festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei eine Schreckschusspistole sicher. Ein Amtsarzt untersuchte der Festgenommenen und wies ihn in eine psychiatrische Einrichtung ein. Der 56-Jährige war der Polizei bereits als psychisch auffällig bekannt.