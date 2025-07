Flottbeker Kirche: Sommerkonzert lockt mit Bach und Brahms

In diesem Jahr gibt es in der Flottbeker Kirche am 20 Juli wieder ein Programm verschiedener Orchester- und Chorwerke. Die erste Konzerthälfte widmet sich den großen Barockmeistern Bach und Händel. Zu Beginn ertönt die „Lutherischen Messe in g-Moll“ und das virtuose „Brandenburgische Konzert Nr. 3“ von Johann Sebastian Bach. Darauf folgt die Kantate „O come, let us sing unto the Lord“ von Georg Friedrich Händel. In der zweiten Hälfte widmen sich die Flottbeker Kantorei und das Flottbeker Kammerorchester Musik der Romantik.

Brahms bewegende Werke beschließen den Abend

Zunächst wird die „Suite für Streichorchester, Op.1“ von Carl Nielsen erklingen, die dieser 22-jährig während seines Studiums am Kopenhagener Konservatorium komponierte. Den Abschluss des Konzertes bilden zwei bewegende Kompositionen von Johannes Brahms.

Die „Fest- und Gedenksprüche“ widmete Brahms 1888 dem damaligen Bürgermeister Hamburgs, Carl Petersen, als er zum Ehrenbürger der Hansestadt ernannt wurde. Am Ende des Abends steht Brahms‘ Komposition „Nänie“ (Text: Friedrich Schiller) in einer Bearbeitung für Chor und Streichorchester. Da das Konzert am 20. Juli erstmalig am Tag des Gemeindefestes der Kirchengemeinde stattfindet, ist der Eintritt frei.

Zeit und Ort

Sommerkonzert am Sonntag, 20. Juli 2025, 17.00 Uhr, Flottbeker Kirche