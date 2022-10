Sperrungen auf der A7 ab Freitag

Ab Freitag, 7.10., 21:00 Uhr wird die A7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Othmarschen voll gesperrt. Bereits ab 20:00 Uhr ist die dritte Röhre des Elbtunnels in Fahrtrichtung Süden bis Montagmorgen, um 05:00 Uhr gesperrt. Zwei Fahrstreifen in südlicher Richtung stehen bis Sonntag, 16:00 Uhr zur Verfügung.

Ab diesem Zeitpunkt kommt es zur Vollsperrung des Bereiches in Fahrtrichtung Norden, zwischen den AS Heimfeld und Volkspark wie auch in Fahrtrichtung Süden zwischen den AS Volkspark und Waltershof. Die AS HH-Bahrenfeld (28) wird bereits ab Sonntag, 9.10., 8:00 Uhr vollgesperrt. Auf den Überführungsbauwerken Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee wird der Verkehr eingeschränkt in beiden Richtungen aufrechterhalten.

Ausweichrouten



Die großräumige Umleitung stehen über die A1, A21 und B205 ab dem AK HH-Maschen / Horster Dreieck Richtung Norden und ab der AS Neumünster Richtung Süden zur Verfügung.

Diese Umleitung bestehen bis Ende Oktober.

Verkehre der A7 mit dem Fahrziel Hamburg können folgende Routen nutzen

Bei Fahrten in Richtung Flensburg sollten Sie ab dem Buchholzer Dreieck (43) oder dem Horster Dreieck (40) auf der A1 zu bleiben und die weiträumige Umleitung über die A21 und B205 nutzen. In Richtung Hamburger Innenstadt gilt die Empfehlung, über die Elbbrücken und die B4 zu fahren. Für das Fahrziel HH-Centrum können Sie außerdem die AS Heimfeld (32) und von dort die B73 nutzen.

Grund der Sperrungen auf der A7

Grund der Sperrung sind umfangreiche Baumaßnahmen. Dazu zählen unter anderem: Der Abbruch und Neubau des alten Rampenbauwerks K30. Dieser führt zum Rückbau aller Verkehrszeichenbrücken (VZB). Nun müssen die VZB wieder hergestellt werden. Dafür wird zunächst die Richtungsfahrbahn Nord gesperrt werden. Zudem erfolgt die Einbindung der neuen VZB in die verkehrstechnische Anlage des Elbtunnels. Im Anschluss erfolgt die Aufschaltung einer neuen Software für den Verkehrsrechner im Elbtunnel. Dafür muss die A7 voll gesperrt werden.

Das Projekt Tunnel Altona wird die Vollsperrung ab Sonntag für Umbauarbeiten an den Überführungsbauwerken Bahrenfelder Chaussee und Osdorfer Weg nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.autobahn.de/nord/verkehrsmeldungen/detail/erinnerung-a7-k30-55-stunden-richtungsfahrbahnsperrung-nord-ab-freitag-710-2200-uhr-und-vollsperrung-der-a7-ab-sonntag-910-1600-uhr-bis-montag-1010-500-uhr-zwischen-den-anschlussstellen-hh-volkspark-27-und-hh-heimfeld-32