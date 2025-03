Upcycling-Workshop in Rissen

Die Textildesignerin Heike Schröder ist zu Gast beim Zukunftsforum Rissen. In ihrem Workshop plaudert sie aus dem Nähkästchen und verrät nützliche Tipps zum Upcycling. So lernen Sie, wie ungenutzte oder beschädigte Kleidungsstücke mit ein wenig Kreativität repariert oder neu gestaltet werden können. Jacke, Hose und Co. finden dadurch wieder Verwendung. Das schont Ressourcen und Ihren Geldbeutel. Anmeldungen per Mail an: info@zukunftsforum-rissen.de.

Zeit und Ort

Sa., 26. April, 14 bis 18 Uhr, Am Rissener Bahnhof 14

Und noch ein Tipp …

Upcycling genügt Ihnen nicht? Wer mit der textilen Nachhaltigkeit nicht bis Ende April warten möchte, kann bereits am 12. April ab 11 Uhr zum Kleidertausch im Zukunftshaus vorbeischauen. Weitere Termine des Vereins, der sich für Umweltschutz in Rissen einsetzt, finden Sie online.

www.zukunftsforum-rissen.de