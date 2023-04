Verkehrsunfall – Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Am Gründonnerstag ist es im Wedeler Kreuzungsbereich der Mühlenstraße/ Rathausplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer verließ die Unfallstelle. Als Beteiligter hätte er für eine Aussage auf die Polizei warten müssen. Das Polizeirevier in Wedel hat nun die Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht den flüchtigen Fahrradfahrer. Die Person wird beschrieben als männlich, etwa 55 Jahre alt und mit lockigem, schulterlangem Haar. Zum Fahrrad gibt es keine näheren Angaben.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zum Fahrradfahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten ihre Informationen an die Polizei Wedel unter der Rufnummer 04103 – 5018 – 0 mitzuteilen.

Das ist über den Verkehrsunfall bekannt

Nach aktuellem Ermittlungsstand überholte ein Radfahrer am 6. April um 21 Uhr einen Mazda auf der Mühlenstraße in Richtung Hamburg, um nach rechts in den Rathausplatz abzubiegen. Beim Wiedereinscheren des Fahrradfahrers kam es zur Berührung mit dem Pkw. Der Radfahrer stürzte, setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Über mögliche Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.