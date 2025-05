Von Berg tritt nicht erneut an

Es gab schon länger Gerüchte, dass Dr. Stefanie von Berg (Grüne) ihren Posten im Rathaus Altona für eine Stelle in einer anderen Behörde räumt. Nachdem Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bekannt gab, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt zu scheiden, war auch diese Personalie für von Berg im Gespräch. Dass die Politikerin ihre Bewerbung für eine neue Amtszeit bislang zwar beteuerte, aber nicht eingereicht hatte, befeuerte die Gerüchte. So ganz falsch war es dann auch nicht, wie heute bekannt wurde. Die profilierte Politikerin wird Staatsrätin in der Umweltbehörde. Sie untersteht dann Parteikollegin Katharina Fegebank, die zukünftig als Umweltsenatorin agiert.

Von Bergs Entscheidung fand sowohl Zustimmung, als auch Ablehnung. Zuletzt hatte die Amtschefin an Rückhalt verloren. Rufe nach ihrem Rücktritt gab es mehr als ein mal. Doch selbst Kritiker bemängeln den Zeitpunkt ihres Rückzugs. Denn der wurde kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist am 9. Mai bekannt gegeben. Nichts desto weniger sieht man nun die Chance auf einen Neuanfang. So sagte die Fraktionsvorsitzende der FDP Altona, Katharina Blume gegenüber dem Abendblatt: „Das Bewerberfeld kann sich durch die Nachricht noch einmal aufweiten, und dafür spricht eine Verlängerung der Bewerbungsfrist“.

Bewerbungsverfahren wieder offen

Auch Karsten Strasser, Fraktionsvorsitzender der Linken, spricht sich für eine Fristverlängerung aus, um Chancengleichheit zu schaffen. Kandidaten, die durch den Neuantritt von Bergs abgeschreckt worden seien, hätten nun vielleicht eine neue Gelegenheit, so Strasser. Er betont weiter, dass das Bewerbungsverfahren zu spät gestartet sei.

Während die Fraktionen ihre Bewerber in Stellung bringen, sind die Grünen schon einen Schritt weiter. Sie haben Dr. Sebastian Kloth als möglichen Nachfolger vorgeschlagen, während die SPD ebenfalls eigene Kandidaten ins Rennen schicken will. Das bestätigte unter anderem Sören Platten (SPD). Stefanie von Bergs Amtszeit hätte im Dezember geendet.

Zuvor berichtete das Abendblatt.