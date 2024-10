Bürgermeisterwahl in Wedel – Podiumsdiskussion – 29.10.2024

Am 17. November entscheidet die Bürgermeisterwahl in Wedel über das nächste Stadtoberhaupt. Unentschlossene Wählerinnen und Wähler in Wedel haben heute Abend noch einmal die Möglichkeit, sich ein Bild von den Bürgermeisterkandidaten zu machen. Die Wedeler Grünen laden zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Hier beziehen die Bewerber Stellung zu ihrem Programm und beantworten Fragen aus dem Publikum.

Die vier Kandidierenden der Bürgermeisterwahl

Auf dem Podium vertreten sind Claudia Wittburg (SPD), Timo Steyer und Andreas Kuhn (beide parteilos) sowie Julia Fisauli-Aalto (CDU). Die CDU-Politikerin leitet bereits seit Monaten kommissarisch die Amtsgeschäfte. Sollte am Sonntag, 17. November, keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit, als mehr als 50 Prozent der Stimmen, erhalten, entscheidet die Stichwahl am Sonntag, 8. Dezember.

Termin der Podiumsdiskussion

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Mensa der Gebrüder-Humboldt-Schule, Rosengarten 18, und endet voraussichtlich um 21 Uhr.