Wedel: Kandidierende für Bürgermeisterwahl stehen fest

Insgesamt sind vier Wahlvorschläge bis zur Ausschlussfrist am 23. September um 18:00 Uhr eingegangen und mit der Zulassung eben dieser Wahlvorschläge konnte sich der Gemeindewahlausschuss nun befassen. Zurückgewiesen werden musste keiner der Vorschläge, sodass nun folgende Wahlbewerber und Wahlbewerberinnen am 17. November 2024 auf dem Stimmzettel zu finden sein werden:

1) Frau Julia Fisauli-Aalto (CDU)

2) Herr Andreas Kuhn (parteilos)

3) Herr Timo Steyer (parteilos)

4) Frau Claudia Wittburg (SPD)

Bereits am 7. Oktober 2024 beginnt die offizielle Wahlkampfphase. Dann werden wieder Wahlplakate und –informationsstände das Stadtbild prägen. Auch das Briefwahllokal im Rathaus wird ab diesem Tag wieder offenstehen und den Wählern und Wählerinnen ermöglichen, schon im Vorwege per Briefwahl an der Wahl mitzuwirken. Ausdrücklich hervorheben möchte die Stadt erneut die Möglichkeit zur Online-Beantragung der Wahlunterlagen. Dadurch sind Wartezeiten im Briefwahllokal vermeidbar.

Alle Informationen zur Abstimmung zur Bürgermeisterwahl 2024 unter diesem Link