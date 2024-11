Wedel: Stichwahl im Dezember

Seit heute Nachmittag steht es offiziell fest: Die Bürgermeisterwahl in Wedel wird am 8. Dezember in einer Stichwahl zwischen Julia Fisauli-Aalto (CDU) und Timo Steyer (parteilos) entschieden. Bei der Bürgermeisterwahl am 17. November hatte keiner der vier Amtsanwärter die absolute Mehrheit von 50 Prozent erhalten. Jedoch schrammte Julia Fisauli-Aalto, die seit Ostern dieses Jahres die Amtsgeschäfte kommissarisch führt, knapp an der Direktwahl vorbei. Sie erhielt 49, 1 Prozent Stimmenanteil. Auf Platz zwei landete Timo Steyer mit 22,1 Prozent.

Claudia Wittburg (SPD) erhielt mit 19,8 Prozent ein denkbar knappes Stimmergebnis und verpasste die Stichwahl knapp. Der ebenfalls parteilose Kandidat Andreas Kuh kam auf 9,1 Prozent. Alle Aspiranten betonten nach der Wahl, dass sowohl der Wahlkampf, als auch die Wahl selbst, in einer versöhnlichen und fairen Art stattgefunden habe. Julia Fisauli-Aalto wies darauf hin, dass gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in die Politik schwinde, eine derart ruhige Wahl wichtig sei. Ebenfalls hoben die Kandidierenden hervor, dass der Wahlkampf kurz, vielleicht sogar zu kurz gewesen sein, so Kuhn. Er bedauert, dass er sich nicht besser präsentieren konnte. Wie seine Mitbewerberin Wittburg möchte er die Erfahrung aber nicht missen. 11.309 gültige Stimmen gaben die Wahlberechtigten am Sonntag ab. Damit lag die Beteiligung bei 41,6 Prozent.

So geht es für die Wahlberechtigten weiter.

Die Stichwahl erfolgt am 8. Dezember von 8 bis 18 Uhr. Die Wählerinnen und Wähler erhalten für die Stichwahl keine weitere Wahlbenachrichtigung. Im Vorfeld bat die Stadt, die Benachrichtigung gegebenenfalls für die Stichwahl aufzuheben. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht aufbewahrt hat, kann am 8. Dezember (oder im Briefwahllokal im Rathaus) auch nach Vorlage des Personalausweises im eigenen Wahllokal die Stimme abgeben.

Auch bei der Stichwahl zur Bürgermeisterwahl ist die Briefwahl für alle Wedelerinnen und Wedeler möglich. Wer gleich die Unterlagen für beide Termine beantragt hat (durch zwei Kreuze – eins bei jedem Termin im Antrag), bekommt die Unterlagen zur Stichwahl automatisch per Post. Lediglich wer nur die Unterlagen für den 17. November beantragt hat, müsste noch einen zusätzlichen Antrag für die Wahl am 8. Dezember stellen. (Unter diesem Link kann man den Antrag online stellen.) Die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl werden ab Dienstag, 19. November 2024, versendet. Die Briefwahl-Umschläge mit dem angekreuzten Stimmzettel müssen am Tag der Wahl bis 18 Uhr das für die Wählerin oder den Wähler jeweils zuständigen Wahllokal erreichen.