Vandalismus nahe Willkomm Höft

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Sitzbänke bei Willkomm Höft in Wedel großflächig besprüht. Ebenso erging es dem neuen Stufenbereich an der Ostmole des Hafens sowie den Scheiben an der Flutmauer.

Kein Geld für Instandsetzung

Der Stadt Wedel fehlen wegen der schlechten Haushaltslage die Gelder für die Instandsetzung. Abgesehen davon sei die Reinigung der Bänke sehr aufwändig, teilt die Stadtverwaltung mit. Alle Bohlen müssten einzeln demontiert und abgeschliffen werden, so eine Sprecherin der Stadt. Die geschätzten Reinigungskosten belaufen sich demnach auf mindestens 5.000 Euro. Solche Ausgaben gestattet Wedels Haushalt aktuell nur, um eine Gefahrenlage auszuschließen. Die Schmierereien bleiben deshalb wohl vorerst auf den Bänken. Zur Reinigung der Scheiben gibt es derzeit keine Angaben.

Rathaus sensibilisiert – Vandalismus schade allen

Die Stadt Wedel nimmt den Vorfall zum Anlass, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Eine Erklärung der Stadtverwaltung betont, welchen „finanziellen und gemeinschaftlichen Schaden ein solcher Vandalismus mit sich führt, den aktuell nicht nur das Stadtbild hinnehmen muss, sondern alle Bürgerinnen und Bürger sowie Naherholungssuchenden, die sich hier aufhalten möchten“.