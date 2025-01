Windräder – Öffentliche Anhörung für die Elbvororte

Insgesamt 19 Bereiche in Hamburg sind für das Aufstellen neuer Windräder vorgesehen. Auch in der Feldmark Rissen/Sülldorf sind Windräder geplant. Hierzu findet am 13. Januar eine öffentliche Anhörung statt.

Für die neuen Windräder ist das Gebiet zwischen Wedeler Au und Iserbrookgraben vorgesehen. Es überlappt Sülldorf und Rissen. // Grafik: bauleitplanung.hamburg.de/ FHH Hamburg - Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung