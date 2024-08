Wohnsitzanmeldung in Wedel ab sofort online möglich

Für die An- oder Ummeldung des Wohnsitzes war bislang ein Besuch beim Amt zur Wohnsitzanmeldung nötig. Die Stadt Wedel bietet seit gestern eine bequemere Möglichkeit an: den Online-Dienst elektronische Wohnsitzanmeldung. Damit entfallen, zumindest in den meisten Fällen, die persönlichen Vorstellungen beim Amt.

Hier steht der Online-Dienst ab Montag sofort zur Verfügung.

Weitere Informationen und ein Erklärvideo finden die Bürgerinnen und Bürger unter: https://www.wohnsitzanmeldung.de. Um den Online-Dienst zu nutzen, müssen die Bürgerinnen und Bürger dort ein Nutzerkonto anlegen. Alternativ kann die BundID gemeinsam mit der Online-Ausweisfunktion genutzt werden.

Ab hier läuft alles automatisch

Die Bürgerinnen und Bürger geben im Online-Dienst ihre zukünftige Anschrift und das Einzugsdatum an. Bei einem Mietverhältnis ist außerdem die Angabe des Vermieters notwendig. Hierfür laden die Portalkunden ihre Wohnungsgeberbestätigung hoch. Nach erfolgreicher Wohnsitzanmeldung steht eine digitale Meldebestätigung im Online-Dienst bereit.

Auch die Aktualisierung des Personalausweischips erfolgt automatisch, digital per AusweisApp. Der Aufkleber für den Personalausweis mit der neuen Meldeanschrift landet einige Tage nach der Anmeldung in der Post. Den Versand an die neue Meldeanschrift übernimmt die Bundesdruckerei. Die Bürgerinnen und Bürger müssen den Aufkleber dann nur noch eigenständig auf dem Personalausweis aufkleben.

Wohnsitzanmeldung auch in Hamburg online möglich

Auch in Hamburg ist die Wohnsitzanmeldung digital möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Anmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung – hamburg.de