Die Welt räumt auf und Hamburg macht mit, Sie auch?!

Die Teilnehmenden befreien gemeinsam Straßen, Parks, Wälder, Flüsse und Ufer von achtlos weggeworfenem Müll und auch in Hamburg haben sich schon viele Gruppen zum Mitmachen eingetragen. Hierzu sagt Jens Kerstan, Umweltsenator und Schirmherr des Gedenktages in Hamburg: „Am 20. September 2024 ist wieder World Cleanup Day. Ich begrüße und unterstütze diese Aufräumaktionen sehr. Sie tragen nicht nur dazu bei, dass vermüllte Ecken wieder sauber sind, sondern schaffen auch ein Bewusstsein für die Sauberkeit in unserer Stadt und der Natur. Achtlos weggeworfener Abfall ist nicht nur ein kosmetisches Ärgernis – er stellt eine große Bedrohung für unsere Wasser- und Bodengesundheit und unsere Ökosysteme dar. Es ist daher umso wichtiger, dass wir umsichtig und vorausschauend mit unserem Müll umgehen. Ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die hier mit gutem Beispiel vorangehen.

Im Hamburger Westen wird es im Rahmen des Aktionstages eine Pilzführung im Klövensteen geben. Weitere Informationen zu den Aktionen in Hamburg finden Sie hier: „Hamburg“ – World Cleanup Day – 20. Sep. 2024 – Die Welt räumt auf und Deutschland macht mit!

Der World Cleanup Day

Der internationale Aktionstag findet immer am 20. September statt und ruft Städte, Gemeinden, Unternehmen, Initiativen, Vereine und Privatpersonen dazu auf, die Umwelt gemeinsam von Abfall zu befreien. Unter worldcleanupday.de können sich Gruppen für die Aktion eintragen oder sich auch bereits angekündigten Aufräumveranstaltungen anschließen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich weltweit 19 Millionen Menschen in über 190 Ländern am World Cleanup Day.