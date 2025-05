„World Press Photo 2025“ im Altonaer Museum eröffnet

Am 6. Mai eröffnete im Altonaer Museum die Ausstellung „World Press Photo 2025“. Sie zeigt die Pressefotos, die von der World Press Photo Foundation als beste Aufnahmen des vergangenen Jahres ausgezeichnet wurden.

Die prämierten Fotografien stammen aus allen Regionen der Welt. Über 3.700 Fotografinnen und Fotografen aus 141 Ländern reichten ihre Bilder ein. Es waren 59.320 Fotos. Die preisgekrönte Auswahl ist in einer Wanderausstellung zu sehen, die in mehr als 80 Städten in fast 50 Ländern Station macht. Die Magazine GEO und stern präsentieren diese Ausstellung seit mehr als 25 Jahren in Hamburg.

In diesem Jahr ist die Ausstellung als eine der ersten Stationen vom 7. Mai bis zum 2. Juni zum vierten Mal im Altonaer Museum zu sehen.

Zeit und Ort