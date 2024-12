Zeugenaufruf nach Raub in Nienstedten

Am 1. Dezember wurde eine Frau an der Elbchaussee 400 beraubt. Gegen 11.30 riss ihr der Täter eine Korbtasche aus der Hand und floh. Die Dame verfolgte den Mann nach dem Raub bis zum Elbuferwanderweg. Das Opfer bat dort zwei unbekannt gebliebene Zeugen um Hilfe. Beide Zeugen sprachen den Beschuldigten an und überzeugten ihn, die Tasche zurückzugeben. Die Zeugin gab der Bestohlenen ihre Tasche zurück und ging mit ihrem Begleiter. Die Polizei sucht nun nach den beiden Zeugen.

Zeugenbeschreibung

Mann:

circa 50 bis 60 Jahre

schlank

circa 1,75 m groß

kurze braune Haare

Frau:

50 bis 60 Jahre

schlank

Strahlend grau-weißes Haar

Dicke blaue Daunenjacke

Die oben beschriebenen Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei-Dienststelle unter 040 4286-71217 zu melden.