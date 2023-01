Zeugenaufruf nach Tötungsverusch in Bahrenfeld

Im Oktober vergangenen Jahres wurde in Bahrenfeld ein 23-Jähriger durch Schüsse verletzt. Er verständigte anschließend selbstständig den Notruf. Zwei bislang unbekannte Täter sollen den jungen Mann in einem Keller in der Sibeliusstraße angeschossen haben. Nach den Schüssen flohen sie mit einem Pkw. Wie die Polizei nunmehr weiß, handelte es sich beim Fluchtauto um einen weißen Smart. Die Polizei startet erneut einen Zeugenaufruf und bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Ermittler nehmen mittlerweile an, dass der Mordversuch mit Drogenkriminalität zusammenhängt.

Zeugenaufruf

Zeugen können sich unter 040 – 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.