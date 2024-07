Neue Bushaltestellen in Blankenese

Die neuen Bushaltestellen entstehen südlich der Einmündung Frahmstraße. Davon profitieren unter anderem die mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Blankenese, die unmittelbar angrenzt. Zum 1. Oktober sollen die neuen Haltestellen in Betrieb gehen.

Weitere Baumaßnahmen

Im Zuge der Baumaßnahmen entsteht auch eine Ampel für den Fußverkehr über die Schenefelder Landstraße. Darüber hinaus erfolgen Deckschichtsanierungen in der Schenefelder Landstraße und Erhaltungsmaßnahmen an der Bushaltestelle Grotefendweg. Parallel zu den Straßenbauarbeiten des Bezirksamts Altona wird Stromnetz Hamburg Leitungsarbeiten in der Fahrbahn der Schenefelder Landstraße nördlich der Kreuzung Elbchaussee/Schenefelder Landstraße durchführen.

Erste Vorbereitungen für Bushaltestellen bereits ab dem 15. Juli

Vom 15. Juli 2024 bis zum 17. Juli 2024 werden nun zunächst vorbereitende Arbeiten durchgeführt. In dieser Zeit soll es laut Bezirksamt Altona noch keine Verkehrs-Einschränkungen geben. Anliegerinnen und Anlieger werden aber gebeten, sich auf Halteverbotszonen einzustellen.

Spätere Vollsperrung der Schenefelder Landstraße notwendig

Die Hochphase des Baus wird wegen der Enge der Straße unter Vollsperrung durchgeführt. Die Sperrung wird in der Schenefelder Landstraße zu Beginn der Hamburger Sommerferien am 18. Juli 2024 eingerichtet. Von der Vollsperrung betroffen ist auch der Einmündungsbereich in die Frahmstraße. Autofahrerinnen und -Fahrer sollten den Baustellenbereich weiträumig umfahren.

Folgende Buslinien sind von der Sperrung betroffen

Von der Vollsperrung in der Schenefelder Landstraße sind auch die Buslinien 1, 22 und 601 betroffen. Die Buslinien werden über die Manteuffelstraße bzw. die Elbchaussee zur Winkelmannstraße und dann zum Bockhorst umgeleitet. Hierfür werden die Kronprinzenstraße und die Tietzestraße wieder als unechte Einbahnstraße eingerichtet und Halteverbotszonen auf den Umleitungsstrecken aufgestellt. Genaue Informationen finden Sie auf hvv.de und den Aushängen an den Haltestellen.

Umleitung für den Radverkehr

Wer per Fahrrad unterwegs ist, dem rät das Bezirksamt Altona zum Umweg über die Simrockstraße und die Frahmstraße. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Fußverkehr soll laut Amt kaum eingeschränkt sein. Die anliegenden Grundstücke sind damit fußläufig während der gesamten Arbeiten zugänglich. Bei Arbeiten an oder vor Grundstücken sowie während der Asphaltierungsarbeiten könne es zu Sperrungen der Zufahrten kommen. Über diese Sperrungen würden Anlieger rechtzeitig vorab informiert, so ein Sprecher des Bezirksamtes.

Die Vollsperrungen sollen auf die Hamburger Sommerferien begrenzt werden. Restarbeiten sollen ohne weitere Einschränkungen möglich sein.