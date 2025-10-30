Jetzt Vorschläge für den Altonaer Kinder- und Jugendpreis 2025 einreichen

Die Bezirksversammlung Altona und der Jugendhilfeausschuss Altona verleihen auch 2025 wieder den mit insgesamt 2.000 Euro dotierten „Altonaer Kinder- und Jugendpreis“.

Bis zu zwei Personen oder Institutionen können den Preis erhalten. Die Bewerber müssen sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit in Altona engagieren – sei es durch ein einmaliges Projekt oder eine langjährige Tätigkeit mit jungen Menschen.

So können Sie Vorschläge einreichen

Vorschläge mit einer kurzen Begründung können bis zum 30. November 2025 bei der Geschäftsstelle der Bezirksversammlung Altona, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg, eingereicht werden.

Die Preisverleihung findet im Jahr 2026 im Rahmen einer Sitzung der Bezirksversammlung statt. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger trifft eine Jury des Altonaer Jugendhilfeausschusses.

Fragen?

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der Bezirksversammlung unter bezirksversammlung@altona.hamburg.de zur Verfügung.