Im Oktober 2021 fand die erste Altonaer Vielfaltswoche statt und war ein großer Erfolg. Nun startet das Format erneut durch. Die diesjährige Altonaer Vielfaltswoche geht der Frage nach, welche Herausforderungen Vielfalt mit sich bringt, wenn man ihr gerecht werden will. Das Ziel der Aktionswoche sei es, menschliche Unterschiede positiv zu betrachten und möglichst vielen Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. So will man im Bezirk Ängste und Vorurteile abbauen oder zumindest dazu beitragen. Das entspricht auch dem Ziel der bezirklichen Diversitäts-Strategie in Altona.

Die Veranstaltungen befassen sich mit Rassismus, Sexismus, Homophobie, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Disablismus und Obdachlosigkeit und der Anfeindung von Sinti und Roma.

Vielfaltswoche an 55 Orten – von der Science City Hamburg Bahrenfeld bis zur Kirchengemeinde Altona-Ost

In der Vielfaltswoche werden Veranstaltungsformate an verschiedenen Orten für verschiedene Zielgruppen stattfinden. So stellt die Aktionswoche nicht nur die Themen in den Vordergrund, sondern auch Institutionen, Projekte wie auch einzelne Akteurinnen und Akteure. Die Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg fasst es in ihrem Grußwort zur Vielfestwoche so zusammen: „Mit 55 ganz unterschiedlichen Veranstaltungen wollen wir in dieser Woche nicht nur die Diversität im Bezirk sichtbar machen, sondern auch das zahlreiche und vielfältige Engagement zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Unser Ziel ist es auch in diesem Jahr, vielfältige kulturelle Erlebnisse zu schaffen, die Menschen verbinden, sie inspirieren und berühren.“

Diese Woche der Vielfalt bindet Institutionen aus der Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft ein. Religiöse Gemeinden, Museen, Lern- und Beratungszentren sowie Vereine sind dabei. Zum Abschluss in diesem Jahr geht es um das Thema soziale Ungerechtigkeit. Neben einem Impulsvortrag steht auch eine Diskussion auf dem Programm. Um Anmeldung wird gebeten unter: lars.schmidt-vonkoss@altona.hamburg.de. Verantwortlich für die Vielfaltswochen zeichnet das Bezirksamt Altona.

Informationen

Altonaer Vielfaltswoche

vom 17. bis zum 23. September

Diverse Veranstaltungsorte

Das komplette Programm finden Sie unter https://www.hamburg.de/altona-vielfaltswoche.

Im Rahmen der Vielfaltswoche findet am 20. September von 16 Uhr bis 19 Uhr eine Fachdiskussion mit dem Titel „Antirassistische Bildung – Wie können wir das wirklich schaffen?“ im Eeden (Stresemannstraße 132a, 22769 Hamburg) statt. In seinem Vortrag wird Dr. Prof. Fereidooni der Frage nachgehen, warum es nach wie vor schwierig ist, über Rassismus(-erfahrungen) in Gesellschaft und Schule zu sprechen. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion mit weiteren Akteurinnen und Akteuren.

Die Abschlussveranstaltung findet am 23. September ab 14 Uhr im Kollegiensaal des Altonaer Rathauses (Platz der Republik 1) statt.