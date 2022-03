Ukrainisch-Kurse für Helfende und Ehrenamtliche

Mit dem Angebot reagiert die Hamburger Volkshochschule (VHS) kurzfristig auf zahlreiche Anfragen von Hamburgerinnen und Hamburgern, die Schutzsuchenden aus der Ukraine mit einigen Sätzen auf Ukrainisch begegnen möchten. Die Online-Sprachkurse geben einen ersten Einblick in die Sprache. Die Teilnehmenden lernen, eine kurze Unterhaltung zu führen. Zudem erfahren sie etwas über die Ukraine und ihre Bevölkerung.

Die Online-Sprachkurse beginnen schon diesen Monat

Die Online-Kurse werden in Kooperation mit dem Förderverein der Hamburger VHS „Bildung für alle! e. V.“ durchgeführt und kosten nur einen Euro pro Unterrichtseinheit. Der erste Kurs beginnt am 26. März und umfasst vier Termine mit jeweils zwei Unterrichtsstunden. Aufgrund der großen Nachfrage werden jetzt zusätzliche Kurse auf der Internetseite der VHS angeboten.

Weitere Onlinekurse zum Thema

Darüber hinaus führt die VHS Online- und Präsenzkurse unter anderem zu Themen wie „Aktive Zivilcourage und Nothilfe – Menschen in Not helfen“ (Beginn 22. März) sowie einen Präsenzkurs mit drei Terminen „Krieg in Europa – was passiert in der Ukraine?“ durch.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.vhs-hamburg.de