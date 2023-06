Elbewanderweg ist saniert

Der Elbewanderweg war wegen des schlechten Zustands in die Kritik geraten. Uneben und schlecht beleuchtet, so lautete das öffentliche Urteil. Dem hat der Bezirk seit Februar mit einer Sanierung abhelfen wollen. Nach Abschluss ist der Weg nun breiter und vor allem eben. Eine moderne Beleuchtungsanlage existiert nun auch. Damit ist die Verkehrssicherheit wieder hergestellt. Darüber hinaus sind im Auftrag des Bezirksamtes neue Sitzgelegenheiten entstanden. Auch eine neue Bepflanzung ziert nun den Weg. In den kommenden Jahren soll sie nicht nur einen attraktiven Bewuchs liefern, sondern könnte auch mehr Schatten spenden. Insgesamt 3.700 Quadratmeter Fläche wurden letztlich umgestaltet.

Radweg wird verbunden

In den kommenden Tagen wird der Radweg am Übergang zwischen Jenischpark und der Elbchaussee mit dem Elbewanderweg verbunden. Bis zum Abschluss dieser Maßnahme wird in diesem Bereich noch ein Bauzaun stehen. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 620.000 Euro. Die Mittel kommen aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP).

Die Sanierungs-Abschnitte

Seit Februar wurde der Elbwanderweg in zwei Teilabschnitten saniert. Der erste Abschnitt lag zwischen Teufelsbrücker Platz und dem Eingang zum Jenischpark. Der zweite Bereich erstreckte sich von der Kanzel bis zum Hindenburgpark. Insgesamt kamen so über 500 Meter Strecke zusammen.