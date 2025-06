Feiner Fisch: Die Blankeneser Matjesparty 2025

Wenn der KLÖNSCHNACK ruft, lässt sich Blankenese nicht zweimal bitten – erst recht nicht, wenn es um Matjes geht. Am Mittwoch, 25. Juni, lud Herausgeber Klaus Schümann zur traditionellen Matjesparty ein – einer „lukullisch-geselligen“ Zusammenkunft, wie es auf der Einladung hieß. Und die war wörtlich zu nehmen. In der stilvoll hergerichteten KLÖNSCHNACK-Passage an der Elbchaussee traf sich eine bunte Mischung aus Wirtschaft, Medien, Politik und Nachbarschaft – eben die Freunde und Kunden des KLÖNSCHNACKs –, um dem norddeutschen Kult-Fisch in allen Varianten zu huldigen.

Der Matjes – der fangfrische Star des Abends

Der kulinarische Star des Abends kam wie gewohnt vom Blankeneser Fischhuus. Matjes mit „allen Schikanen“ wurde versprochen und natürlich geliefert: klassisch mit Hausfrauensoße, in Dillmarinade, mit Bratkartoffeln, Pellkartoffeln oder modern interpretiert – etwa im patentierten Hamburger Franz. Doch auch Fischverweigerer kamen auf ihre Kosten: mit Roastbeef vom Reitstall Klövensteen und einem Gläschen frisch Gezapftem vom Fass, ausgewählten Weiß- und Rotweinen sowie alkoholfreien Longdrinks, Limonaden und frischem Kaffee vom Espressobil.

Hanseatisch-herzlich mit Chic

An den Stehtischen wurde zwischen Matjesfilet und dem einen oder anderen Klönschnack Visitenkarten getauscht oder Freundschaften gepflegt. Die Stimmung: hanseatisch-herzlich und mit einem Hauch von Elbvorort-Chic.

Ohne Unterstützer geht’s nicht

Nicht zu vergessen: Ohne Unterstützer geht’s nicht. Die Matjesparty wurde von Bentley Hamburg, Kamps in Hamburg GmbH und der MMG Invest GmbH möglich gemacht. Großer Dank an dieser Stelle! Unser Dank gilt außerdem unserem Blankeneser Fischhuus, dem Reitstall Klövensteen und Esspressobil.

Unser Fazit: Die Matjesparty bleibt ein Highlight im Blankeneser Sommer – köstlich, kommunikativ und typisch Hamburg. Man sieht sich. Spätestens im nächsten Jahr.