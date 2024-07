3. Fahrradtag sorgt für mehr Verkehrssicherheit

Wie pflege und repariere ich mein Fahrrad selbst? Wie sieht der tote Winkel eines LKW eigentlich aus Sicht des Fahrers aus? Antworten auf diese Fragen bekommen rund 100 Schülerinnen und Schüler am 04. Juli 2024 auf dem Blankeneser Marktplatz. Zum dritten Mal organisiert das Zukunftsforum Blankenese e.V. den Fahrradtag für die 4. und 5. Klassen an Blankeneser Schulen. Dabei gibt es viel Spannendes zu sehen und anzufassen. So unterrichtet die Polizei zu Verkehrssicherheit und bietet dazu an ihrem Infostand sogar ein Erlebnis mit VR-Brille an. Der Verband Straßenverkehr und Logistik Hamburg stellt einen LKW, um den Kindern anschaulich die Gefahr des Totenwinkels in Straßenverkehr zu vermitteln. Die Fahrradwerkstatt Sieversstücken zeigt den Kindern, wie Fahrräder zu pflegen und zu reparieren sind. Der AFDC bringt den Kindern spielerisch weiter Aspekten der Verkehrssicherheit bei und das Zukunftsforum spricht mit den Kindern über Nachhaltige Mobilität. “Wir freuen uns sehr, dass wir so großartige Partner für den Fahrradtag gewinnen konnten“, so Rosario Then de Lammerskötter, Geschäftsführerin des Zukunftsforums Blankenese. Fahrradspende für Flüchtlinge erbeten.

Fahrradwerkstatt in Sieversstücken

Im Rahmen des Fahrradtages unterstützt das Zukunftsforum Blankenese e.V. zudem die Fahrradwerkstatt in Sieversstücken in ihrer Arbeit für Flüchtlinge. Alte Fährräder, Laufräder und Zubehör wie Helme, Werkzeug, Flickzeug können zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Blankeneser Marktplatz abgegeben werden. Natürlich können diese Spenden auch direkt im Wohnheim (Sieversstücken 1) gebracht werden: jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Über das Zukunftsforum Blankenese e.V.

Das Zukunftsforum Blankenese e.V. setzt sich dafür ein, dass Blankenese auch in Zukunft lebenswert bleibt. Dazu gehören Projekte, gemeinsame Aktionen und Infoveranstaltungen in zu allen Themen rund um Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.