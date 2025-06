Flohmärkte – Schnäppchen-Schnapper aufgepasst

An diesem Wochenende können Sie in Blankenese wieder auf Schatzsuche gehen. Gleich zwei Flohmärkte laden dazu am 21. Juni ein.

Flohmärkte, ein Eldorado für Sammlerinnen und Sammler. Gerade der Markt in der Witts-Alle bietet tolle Antiquitäten. // Foto: Nikola Đuza auf Unsplash