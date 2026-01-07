Hamburg kann Winter

In unserem aktuellen Aufmacher „Kennen Sie noch Winter?“ (Ausgabe 1/2026) schreibt Chefredakteur Klaus Schümann über die große Sehnsucht nach Schnee, Rodeln und Schlittschuhlaufen. Am 2. Januar kam dann passenderweise der Wintereinbruch und verwandelte die Stadt in eine bezaubernde Winterlandschaft. Rund 30 Zentimeter Schnee fielen innerhalb weniger Stunden. Anwohner der Elbvororte unkten: „Der bleibt eh nicht liegen.“ Aber er blieb.

Winter in Hamburg?

4. Januar: Immer noch alles weiß: Natürlich reagieren die Hamburger gemischt auf dieses ungewohnte Wetter. Autofahrer kommen nicht aus ihren Parklücken, glatte und matschige Wege sorgen für Unmut bei Fußgängern jeden Alters. Auf der anderen Seite glitzernde Kinderaugen – endlich wieder Rodeln, Schneeballschlacht und Schlittenfahren. In Scharen zieht es kleine und große Elbvorortler zu den beliebten Rodel-Spots: Kieskuhle, Goßlers Park, Bauerspark und Schinkels Wiese. Hier werden natürlich auch Kreek-Fahrer mit halsbrecherischem Tempo gesichtet.

5. Januar: Ein Schild an der Ecke Blankeneser Hauptstraße/ Baurs Weg warnt Fußgänger vor Lawinen. Der Schnee bleibt hartnäckig. Dabei ist die gefühlte Außentemperatur erträglich.

7. Januar: Die Schneedienste kommen mit dem Räumen und Streuen nicht hinterher. Passanten schliddern ihrer Wege und fluchen über diese ungewohnte Wetterlage. Autofahrer steigen auf ÖPNV um. Doch auch dieser hat mit den Witterungen zu kämpfen. Kinder und Jugendliche genießen weiterhin den Winter und erfreuen sich an der weißen Pracht. Sie verbringen ihre Freizeit im Freien.

Hier einige winterliche Impressionen: