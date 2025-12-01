Kunstadvent mit Nikolaus

Der gemeinnützige Kunstverein Blankenese e.V. engagiert sich für zeitgenössische Kunst, Kunst im öffentlichen Raum und kulturelle Teilhabe für alle. Mit dem zweiten KunstAdvent Blankenese setzt der Verein seine Reihe winterlicher Kunstveranstaltungen fort und verwandelt am 6. Dezember zwei Orte im Stadtteil in stimmungsvolle Ausstellungsflächen.

Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Blankenese (10 bis 17 Uhr) und im Markthaus Blankenese (10 bis 16 Uhr) zeigen insgesamt 19 Künstlerinnen und Künstler eine große Bandbreite ihrer Arbeiten – von Originalgemälden über hochwertige Kunstdrucke bis hin zu Kunsthandwerk. Der Eintritt ist frei.

Kunst, Kreativität und Nikolausbesuch beim KunstAdvent

Neben der Ausstellung erwartet große und kleine Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Kinder können am Basteltisch eigene Kerzen gestalten, während Erwachsene in Ruhe durch die Kunststände schlendern. Ein zusätzlicher Höhepunkt für die jüngeren Besucher: Der Nikolaus schaut im Gemeindehaus vorbei und bringt einen Geschenkesack mit.

Für das leibliche Wohl sorgt ein Kuchen- und Kaffeebuffet der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf viele Gespräche und den direkten Austausch.