Die neuen Pfahlewer sind da

In der Vorweihnachtszeit leuchten in Blankenese viele Pfahlewer auf, so auch in diesem Jahr. Zuerst tauchten an den Einfallstraßen kleinere Flotten der Schiffchen auf. Jetzt ist man im ganzen Blankeneser Zentrum umgeben von einem ganzen Strom der strahlenden Schiffchen.

Die Blankenese Interessen-Gemeinschaft (BIG) hat fast 300 Pfahlewer in den Bäumen befestigt. Der BIG-Vorstand Oliver Diezmann sagt dazu: „Möglich gemacht wurde das durch die Beiträge unserer Mitglieder. Wir danken aber auch ganz herzlich den Sponsoren, ohne die unsere Winterbeleuchtung nicht so hell strahlen könnte.“ Die Kosten für die Lagerung, Reparatur sowie den aufwändigen Auf- und Abbau mit einem Hubsteiger liegen jedes Jahr bei weit über 30.000 Euro.

Kommen die Container rechtzeitig an?

Auch in vielen privaten Fenstern hängen die Pfahlewer. Und es werden mehr. Interessierte reißen der BIG den Leuchtschmuck Jahr für Jahr förmlich aus den Händen. Auch die Anfang November eingetroffenen Lieferung war nach zwei Tagen ausverkauft. Eine weitere Teillieferung in der vergangenen Woche hat ebenfalls schon viel Zuspruch erhalten. Eine letzte Lieferung wird in rund zwei Wochen erwartet.

Dass die Bestände in diesem Jahr zufallen scheinbar üppig aus. Sicher war das zwischenzeitlich allerdings nicht. Die Beschaffung sei nicht leicht und der Kostendruck mache die Sache nicht einfacher, so ein Sprecher der BIG. Damit die Schiffscontainer mit den verschiedenen Leuchtbooten rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit in Hamburg eintreffen konnten, war einiges an Planung notwendig, wie es von der Interessen-Gemeinschaft heißt. Doch alles hat geklappt.

Erweiterung der Pfahlewer-Flotte

Seit einiger Zeit hat die Pfahlewer-Flotte Zuwachs: den Mini-Pfahlewer und den Outdoorpfahlewer. Schon seit Längerem versuchte die BIG, den beliebten Weihnachtsschmuck in neuen Formaten anzubieten. Es wurden viele Hersteller und Versionen getestet. Nun stehen die Produkte zum Verkauf bereit. Der Erlös kommt der Winterbeleuchtung in Blankenese zugute. Nach den Mini-Pfahlewern ist jetzt auch eine große Lieferung der mittelgroßen Indoor-Pfahlewer angekommen. Die Schiffchen sind in folgenden Geschäften erhältlich:

Hier gibt es die Pfahlewer

• Weinhaus Röhr, Blankeneser Landstraße 29

• Bäckerei Körner, Blankeneser Landstraße 13

• Frisch verliebt, Erik-Blumenfeld-Platz 27

• HASPA Blankenese, Erik-Blumenfeld-Platz 25

• Hörgeräte Pawel, Blankeneser Bahnhofstraße 60

• media@home Athmer, Blankeneser Bahnhofstr. 48

• Brillenhaus Blankenese, Am Kiekeberg 1

• Elektro Dunker, Blankeneser Bahnhofstr. 4

• Buchhandlung Wassermann, Elbchaussee 577

• Blumen Stefanie Kehr, Elbchaussee 586

• Rumöller Betten, Elbchaussee 582

Die Varianten

Oliver Diezmann äußert sich zum Verkauf so: „Wir danken ausdrücklich unseren engagierten Mitgliedern, die den Verkauf für die Blankenese Interessen-Gemeinschaft pro bono übernommen haben!“ Diezmann fügt hinzu, dass es noch einige Exemplare der outdoor-geeigneten Pfahlewer aus Aluminium gebe. Bestellungen sind möglich über Telefon 0172/9 21 30 30. Weitere Informationen finden Sie hier: Pfahlewer für Zuhause.