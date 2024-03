Überfall auf 88-Jährige in Blankenese

Laut dem Altonaer Raubdezernat waren die beiden Täter schätzungsweise 30 bis 35 Jahre alt. Sie brachen in der Nacht auf den 29. Februar in das Einfamilienhaus des Opfers ein. Sie überwältigten die Seniorin, durchsuchten über einen längeren Zeitraum die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. „Ob die mutmaßlichen Räuber Wertsachen erlangt haben, ist zurzeit nicht bekannt“, teilt die Polizei zum Überfall mit.

Mit Schock ins Krankenhaus

Die 88-jährige Frau erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Dieser brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen ein, jedoch ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst übernahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun durch das LKA fortgeführt werden.

Hinweise zum Überfall

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die vergangene Nacht verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Baurs Park gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.