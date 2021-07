Vortrag: Möglichkeiten der Vorsorge

Blankenese. Der Diakonieverein Vormundschaften und Betreuungen lädt heute am 21. Juli 2021 um 18 Uhr zum Vorsorgevortrag „Möglichkeiten der Vorsorge: Vorsorgevollmacht- Betreuungsverfügung- Patientenverfügung“ ins Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64a ein.

Wenn auf Grund der veränderten Corona-Lage kein Präsenzvortrag möglich ist, findet der Vortrag als Videokonferenz statt.

Anmeldung unter info@diakonieverein-hh.de oder unter Tel. 040-879716-0.

Zudem bietet der Diakonieverein Vormundschaften und Betreuungen eine Sprechstunden zum Thema „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ an. Diese finden in der Regel an jedem 1. Mittwoch im Monat im Amtsgericht Altona, Zimmer 309, Max-Brauer-Allee 89, 22765 Hamburg-Altona, statt oder nach Vereinbarung auch im Diakonieverein, Mühlenberger Weg 57, 22587 Hamburg-Blankenese.

Infos oder Anmeldung unter Tel. 040-879716-0 oder unter info@diakonieverein-hh.de.