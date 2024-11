Weihnachtsmarkt in Blankenese – hopp oder top

Die Adventszeit steht an und noch tut sich nichts auf dem Bahnhofsvorplatz in Blankenese. So manche fragen sich, wo der schnuckelige Weihnachtsmarkt bleibt. Das Wichtigstes zuerst: Es wird ihn wieder geben. Ganz einfach wird es aber in diesem Jahr nicht, denn ein paar Dinge wollten nicht recht klappen. Folgendes erfuhren wir von einem „Insider“: Zum einen kann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht das Brauchwasser aus dem örtlichen Café beziehen. Hierfür muss nun eigens ein beheizter Schlauch von einem Hydranten gelegt werden. Auch die Toilettenbenutzung im Café ist für die Angestellten des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht möglich. So muss ein Toilettenwagen her. Der ist ohnehin keine schlechte Idee, haben ihn doch manche Besucher schon schmerzlich vermisst.

Weihnachtsmarkt wird kleiner

Der Toilettenwagen hat aber auch einen Nachteil, denn das stille Örtchen braucht den Platz von zwei Buden. Die müssen jetzt wegfallen. Der gemütliche Blankeneser Weihnachtsmarkt wird daher in diesem Jahr noch kleiner. Ob das ein Verlust ist oder sogar charmant wirkt, wird man sehen.

Rund einen Monat Weihnachtsrummel

Am 15. November soll der Aufbau am Bahnhofsvorplatz beginnen. Zunächst laufen Vorarbeiten für die aufwändige Wasserversorgung. Ab dem 25. November wird das Mini-Weihnachtsdorf dann wieder mit Würstchen, Glühwein, Karussell und reger Betriebsamkeit brummen. Bis zum 23. Dezember möchte der Betreiber Karl Häsler in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt öffnen.