Winterliches Kinoerlebnis für Kinder

An diesem Freitagnachmittag gibt es in der Bücherhalle Elbvororte in Blankenese ein winterliches Kinoerlebnis. Um 16.30 Uhr geht es los. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Informationen zum gezeigten Film gibt es in der Bücherhalle.

Für die kleinen Gäste wird echtes Kino-Feeling geboten. Essen und Getränke sind ausdrücklich erlaubt.

Weitere Informationen

Winterliches Kinoerlebnis

Bücherhalle Elbvororte

Sülldorfer Kirchenweg 1b

22587 Hamburg

040 – 38 64 07 82

elbvororte@buecherhallen.de