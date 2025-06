ZDF dreht Krimi in Blankenese

Im Auftrag des ZDF finden in der Buchhandlung Wassermann (Blankenese) am 3. und 4. Juni 2025 Dreharbeiten für die Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“ statt. In den Hauptrollen Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver K. Wnuk. Gleich zwei neue Filme der Krimireihe „Nord Nord Mord“ entstehen derzeit auf Sylt, in Hamburg und Umgebung.

Und darum geht es in den beiden Folgen

In „Sievers und die Tote auf der Fähre“ (Arbeitstitel) wurde eine Journalistin auf einer aus Dänemark kommenden Fähre tot aufgefunden. Widerwillig starten Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team (Julia Brendler, Oliver Wnuk) eine Kooperation mit den dänischen Kollegen. Die Ermittler Magnus Frieberg (David Owe) und Eva Arhus (Mette Lysdahl) wollen den Fall übernehmen.

In „Sievers und das perfekte Dinner“ (Arbeitstitel) liegt Bauamtsleiter Ole Nielsen, Gastgeber einer illustren Kochrunde, tot mit dem Gesicht im Essen. Bei der Beweissicherung stößt Hinnerk Feldmann auf den Namen Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff), Sievers‘ engste Vertraute. Sie war am Abend zuvor, neben Igor Falk (Martin Brambach), Stella Barthold (Carolin Garnier) und Isabel Heinrich (Laura de Boer), zu Gast bei Nielsen.

In weiteren Rollen: Stephan A. Tölle, Anne Weber, Margarita Broich, Ulrich Brandhoff, Emma Falck, Mads Hjulmand, Peder Thomas Pedersen, Katja Weitzenböck, Levi Eisenblätter, Steffen Will, Markus Frank, Daniela Reichert, Melanie Reichert, Pascal Houdus und andere. Sven Nagel schrieb die Drehbücher und führt Regie. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, Hamburg. Peter Jännert ist der verantwortliche ZDF-Redakteur.

Blankenese wird zum Drehort

In Blankenese dreht das Team gleich mehrere Szenen für die geplanten Filme. Drehorte sind die Buchhandlung Wassermann und das Gymnasium Blankenese. Für den Dreh braucht es viel Vorbereitung. Das Filmteam um Motiv-Aufnahmeleiter Tobias von Schönermark hat für die Drehtage am Dorfeingang an der Elbchaussee und im Mühlenberger Weg Halteverbotszonen eingerichtet. Rund 200 Meter allein im Mühlenberger Weg braucht die Crew für Catering, Busse für die Komparsen, Transporter für allerlei Technik, Wagen für Haare und Make-Up und vieles mehr.

Tobias von Schönermark erklärt: „Beim Dreh darf einfach nichts fehlen. Mein Job ist es, dass alles on point ist.“ Sein Job umfasst die Vorbereitung des Drehorts, die Sicherstellung der Drehbarkeitsbedingungen und die Vertretung der Produktionsfirma vor Ort. Tobias von Schönermark erzählt: „Dazu gehört die Organisation von Drehgenehmigungen, die Suche nach passenden Drehorten in Hamburg, auf Sylt und in ganz Norddeutschland und die Koordination aller an den Dreharbeiten beteiligten Personen.“

Wann erscheint der neue Fall im ZDF?

Nachdem der Fall „Sievers und der tiefe Schlaf“ am 12. Mai 2025 rund 8,6 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken konnte, werden im Herbst/Winter 2025/26 die nächsten Filme der Krimireihe „Nord Nord Mord“ ausgestrahlt. Für die Blankeneser dauert es also noch ein Weilchen, bis sie ihre Buchhandlung im ZDF wiederfinden können, denn mit diesen Fällen geht es voraussichtlich erst mal weiter:

Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern

Bei Niedrigwasser wird unter den Austernbänken vor Sylt die Leiche des bekannten Spitzengastronomen Wolf Voss gefunden.

Nord Nord Mord – Sievers und der letzte Tango

Die Kriminalkommissare Behrendsen und Feldmann tanzen Tango. Plötzlich fällt unter den Zuschauern Sievers‘ Sitznachbar von seinem Stuhl und ist tot.

Nord Nord Mord – Sievers und der Gesang der Wale

Im Hafen von Hörnum treibt die Leiche von Hark Petersen. Wer wollte diesem etwas schlichten Jungen etwas antun? Alle wussten jedoch, dass er nicht schwimmen kann.

