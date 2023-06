Jubiläum der „Blankenäschen“ mit Rolf Zuckowski

Der Bildungssenator saß am Klavier, Kinderstar Rolf Zuckowski spielte Gitarre und sang mit dem Kinderchor Blankenäschen, der am 1. Juni das zehnte Jahr seines Bestehens feierte. Am 1. Juni 2013 begann die spannende musikalische Reise der Blankenäschen mit ihrem Paten Zuckowski. Anlass war ein gemeinsames Konzert in Podebrady bei Prag. Chor und Künstler verbindet die Freundschaft im „Elbkinderland“, einem gemeinnützigen Verein, der Kinderchöre entlang der Elbe verbindet. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche ungewöhnliche Erfolgsgeschichte sich aus diesem „Schulprojekt“ entwickeln sollte.

Es folgten gemeinsame Auftritte im Elbkinderland zum Beispiel beim Benefizkonzert „Elballianz“ im Rahmen der Jahrhundertflut auf der Reeperbahn, zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit auf der Festbühne in Hannover oder bei „Appen musiziert“ zugunsten schwerstkranker Kinder.

Vom Chor zur Marke

2015 wurden die Blankenäschen „eingetragene Wort- und Bildmarke“ der Stadt Hamburg und damit ein „echtes Hamburger Markenzeichen“. Hintergrund war die Mitwirkung des Chores beim Echo-Preis gekrönten Album „Weihnachten“ von Helene Fischer, welches die Blankenäschen auch gemeinsam mit ihr bei Kai Pflaume in der ARD präsentierten.

Mit ihrem kindlich-frech-fröhlichem Klang kam es zu weiteren Produktionen und TV-Auftritten mit dem Elbkinderland zum Beispiel mit der Pop-Echopreisträgerin „Oonagh“ bei Florian Silbereisen in München, oder Otto Walkes ganz spezieller „Weihnachtsbäckerei“ im großen Saal der Elbphilharmonie. Das dazu gehörige Video hat bei Youtube inzwischen mehr als 1,3 Millionen Klicks.

Auch solo ein Publikumserfolg

Die Blankenäschen können aber auch „Solo“, ganz ohne berühmten Namen an ihrer Seite, wie sie etwa 2019 in der zweiteiligen NDR-Fernsehshow „Carlo macht die Kerzen an“ mit Carlo von Tiedemann bewiesen haben, wo sie in den Räumlichkeiten der Hamburger Jazz-Ikone Joja Wendt das komplette musikalische Programm der Show mit mehreren Titeln gestalteten.

Wie für alle Kinderchöre brachte Corona tiefe Einschnitte mit sich. Umso mehr freuen sich die Blankenäschen mit ihrem Leiter Stephan Pauli, der auch Schulleiter der Elbkinder ist, nach so kurzer Zeit wieder mit mehr als 100 Kindern beim Jubiläum an alte Erfolge anschließen zu können. Zwei Konzerte im Mai diesen Jahres gemeinsam mit Rolf in Dessau rissen das Publikum erst kürzlich von den Stühlen. Spätestens bei den „Kindern des Rock’n’Roll“ blieb dann niemand mehr sitzen.