Familien spürbar entlasten

Der Antrag auf Elterngeld ist komplex und die Antragsdauer stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Um junge Familien in Hamburg zu entlasten, setzen sich die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen mit einem gemeinsamen Antrag dafür ein, die Auszahlung des Elterngeldes in Hamburg zu beschleunigen. Online-Formulare sollen verständlicher gestaltet, Schnittstellen zwischen den Behörden verbessert werden und Rückmeldungen an Eltern schneller erfolgen. Gleichzeitig wird der Senat ersucht, sich auf Bundes- und Länderebene für eine grundlegende Vereinfachung des Bundeselterngeld und Elternzeitgesetzes (BEEG) einzusetzen. Über den rot-grünen Antrag entscheidet die Hamburgische Bürgerschaft am 11. Februar 2026.

Dazu Anja Quast, bezirkspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Hamburg: „Wir wollen, dass junge Familien nach der Geburt ihres Kindes nicht durch Bürokratie belastet werden. Deswegen setzen wir uns dafür ein, die Antragstellung und -bearbeitung in Hamburg durch digitale Lösungen, schnellere Rückmeldungen und eine bessere Vernetzung der Behörden deutlich zu beschleunigen. Die bürgernahen Dienste haben sich in Hamburg bereits spürbar verbessert, doch beim Elterngeld hakt es noch. Durch die jüngste Reform auf Bundesebene ist der Antrag auf Elterngeld von vier auf 34 Seiten angewachsen. Um die Antragstellung für Eltern und die Bearbeitung in der Verwaltung dauerhaft zu erleichtern, wollen wir auch, dass das Elterngeldrecht auf Bundesebene grundlegend vereinfacht wird. Denn weniger Papierkram bedeutet mehr Zeit für die Familie.“

Dazu Lisa Kern, Sprecherin für Kinder, Jugend, Familie und Bezirke: „Die ersten Monate als junge Familie sind aufregend, aber auch anstrengend. Neben den vielen neuen Aufgaben im Alltag ist für viele Eltern auch die Beantragung des Elterngelds herausfordernd und zeitintensiv. Um Eltern und Sachbearbeiter*innen in der Verwaltung zu entlasten, wollen wir deshalb die Antragsstellung und das Verfahren für das Elterngeld möglichst effizient und verständlich gestalten. Der Hamburg Service zeigt bereits, dass eine bürgernahe Verwaltung in unserer Stadt gut funktionieren kann. Diese positiven Erfahrungen wollen wir nun gezielt auf das Elterngeld übertragen: Unter anderem sollen Online-Formulare übersichtlicher werden und Eltern bei fehlenden Unterlagen schneller benachrichtigt werden. Gleichzeitig setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, das Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit grundsätzlich zu vereinfachen. Wichtige Leistungen wie das Elterngeld müssen für alle Familien niedrigschwellig zur Verfügung stehen – dafür wollen wir in Hamburg Vorreiterin sein.“