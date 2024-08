Wieder findet das Fest im Jenischpark selbst statt und in den dortigen drei Museen: dem Jenisch Haus, dem Bargheer Museum und dem Ernst Barlach Haus.

Neben der großen „Kultour“, bei der alle drei Häuser im Rahmen eines Rundgangs besucht werden, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Jenisch-Haus ein abwechslungsreiches Angebot. Darunter sindmehrere Kurzführungen, die Einblicke in die Geschichte des Hauses und in die aktuelle Sonderausstellung „Ja, ich will! Die Kunst der Hochzeitsfotografie“ geben. Musikalisch untermalt wird der Tag von Carl Voss und Dirk Juretzki (Hang, Saxophon und Gitarre).

Origamie, Märchen und mehr

Um 15 Uhr führt Co-Kurator Lars Lindemann durch die Ausstellung zur Hochzeitsfotografie. Außerdem werden Origami-Workshops angeboten, bei denen kunstvolle Schmetterlinge und Herzen für besondere Anlässe gefaltet werden können. Und für alle Märchenliebhaber erzählt das Märchenforum fantasievolle Geschichten.

Neben den zahlreichen Aktivitäten im Jenisch Haus laden das Bargheer Museum und das Ernst Barlach Haus ebenfalls zu tollen Erlebnissen ein. Ob Malwerkstatt, Lesepicknicks, Bücherflohmarkt oder Livemusik – das Sommerfest im Jenischpark bietet für jeden Geschmack das passende Highlight.

Das komplette Programm findet sich online.

Zeit und Ort

Sonntag, 1. September

11 bis 18 Uhr

Jenischpark