Infoveranstaltung zur Flüchtlings-Unterkunft am Botanischen Garten

Auf dem Parkplatz für Besucher des Botanischen Gartens in der Ohnhorststraße wird in den kommenden Monaten ein Reservestandort für die öffentlich-rechtliche Unterbringung aktiviert. Um die Menschen aus der Nachbarschaft darüber zu informieren und Fragen zu beantworten, wird es zeitnah eine Informationsveranstaltung geben.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 6. Juni 2024 von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Aula des Gymnasium Christianeum in der Otto-Ernst-Straße 34 statt. Anwohner und Interessierte sind herzlich eingeladen, um sich über das Vorhaben zu informieren sowie mit Behördenvertreter der Sozialbehörde, Vertreter von Fördern & Wohnen AöR und dem Bezirksamt Altona in den Austausch zu kommen.

Da die Zugänge Asyl- und/oder Schutzsuchender sich weiterhin auf hohem Niveau bewegen, wird davon ausgegangen, dass weiterhin Menschen in Deutschland und Hamburg Schutz suchen und einen adäquaten Unterbringungsplatz benötigen. Dies macht unter anderem die Errichtung weiterer Unterkünfte notwendig – so wie nun am Reservestandort Ohnhorststraße.

Geplant ist laut Bezirksamt Altona eine dringend erforderlich Unterkunft für Asyl- und Schutzsuchende auf dem Besucherparkplatz des Botanischen Gartens am Standort Ohnhorststraße. Diese soll eine Kapazität von bis zu 144 Plätzen erreichen. Der Betrieb der Einrichtung ist mit einer Nutzungszeit von fünf Jahren ab dem 2. Quartal 2025 bis zum 2. Quartal 2030 geplant.