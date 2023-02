Ehrenamt: Lesepatinnen und Lesepaten gesucht!

Sie möchten, dass alle Kinder lesen können? Ihnen ist wichtig, dass Kinder eine faire Chance auf Bildung und Entwicklung bekommen? Und Sie wissen, was Lesefreude ist und wünschen vielen Kindern dieses Erlebnis? Dann sind Sie vielleicht einer zukünftigen Lesepaten, den der Verein Mentor Hamburg e.V. sucht.

Der gemeinnützige Verein hat es sich zum Ziel gemacht, bei Kindern die Freude am Lesen zu wecken. Und damit die Fantasie anzuregen, den Wortschatz zu erweitern, das Verständnis im Alltag zu erleichtern. Dafür braucht der Verein ehrenamtliche Helferinnen und Helfer: die Lesepatinnen und Lesepaten. Aktuell sucht der Verein Helfende für die Grundschule Schenefelder Landstraße in Iserbrook.

Was sind Lesepaten?

Lesepatin oder Lesepate kann fast jeder werden, der Lust auf die Herausforderung hat. Pädagogische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Aber wir läuft das ab? Die Lesepaten treffen sich ein- bis zweimal wöchentlich jeweils für ungefähr 60 Minuten in einer individuellen 1:1-Betreuung mit einem Schüler oder einer Schülerin zur gemeinsamen Lesestunde in der Schule. Die Kinder sind zwischen sechs und elf Jahre alt. Sie haben aus ganz unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten beim Lesen. Durch Vorlesen und Gespräche werden sie in spielerischer Weise an Texte herangeführt und zum Zuhören und Lesen motiviert.

Kontakt zum Verein:

MENTOR – Die Leselernhelfer HAMBURG e.V.

www.mentor-hamburg.de

Telefon: 67 04 93 00

E-Mail: info@mentor-hamburg.de