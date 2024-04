Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus wird 25

Sülldorf. Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus e.V. in Sülldorf feiert am 1. Juni 2024 ihr 25. Jubiläum mit einem bunten Fest für die ganze Familie. Christopher von Bar, Geschäftsführender Vorstand sagt: „Wir sind nach all den Jahren sehr dankbar, dass uns das Dorf so gut aufgenommen hat und wir ein fester Bestandteil von Sülldorf sind.“ Weiter sagt er: „Wir freuen uns auf viele weitere Jahre hier im Stadtteil.“

Das diesjährige Thema des Festes wird übrigens „Bewegung“ sein. Für die Kinder wird es z. B. eine Bewegungslandschaft geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besonders stolz ist der Geschäftsführer auf sein Team und den kleinen Bio-Laden, der neben Lebensmitteln auch die Produkte aus den hauseigenen Werkstätten verkauft.

Sa., 1. Juni, 12-17 Uhr, Op‘n Hainholt 88 a, Sülldorf