Reventlowstraße: Die Umleitung braucht eine Umleitung

In Othmarschen wird es für vier Tage zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Bezirksamt Altona gab bekannt, dass die stark frequentierte Reventlowstraße zwischen der Jungmannstraße und dem Statthalterplatz am S-Bahnhof Othmarschen vom 16. bis zum 19. November für Sanierungsarbeiten gesperrt wird.

Fahrräder dürfen vorübergehend auf dem Gehweg fahren

Um die Auswirkungen auf den Verkehr zu verringern, wurden die Bauarbeiten in zwei Phasen aufgeteilt. Am Donnerstag und Freitag ist der Autoverkehr ohne Einschränkungen möglich. Der Fahrradverkehr muss vorübergehend auf den Gehweg ausweichen.

Reventlowstraße für Autoverkehr gesperrt, was jetzt?

Am Samstag und Sonntag ist die Fahrbahn für den Autoverkehr gesperrt, während Fußgänger und Radfahrer weiterhin die Gehwege nutzen können. Grundstücke, die sich in diesem gesperrten Bereich befinden, werden an diesem Wochenende nicht mit Kraftfahrzeugen erreichbar sein. Das Bezirksamt empfiehlt, Fahrzeuge während dieser Zeit außerhalb des Baufelds zu parken.

Naheliegend, aber auch gesperrt

Die naheliegendste Umgehung für die Reventlowstraße wäre die Elbchaussee, doch die ist noch bis mindestens Mitte Dezember auf Höhe Nienstedtens gesperrt ist. Und ironischerweise liegt gerade die Reventlowstraße auf der Umleitung für die Elbchaussee. Das Umfahren der Sperrung in Othmarschen erfordert daher etwas Kreativität.

Auf Anfrage des Abendblattes empfiehlt die Verkehrsbehörde am Wochenende der Sperrung folgende Ausweichrouten: in Richtung Innenstadt über Schenefelder Landstraße, B431 (Osdorfer Landstraße/Osdorfer Weg), Von-Sauer-Straße, Bahrenfelder Chaussee, Stresemannstraße und Budapester Straße. In Richtung Altona-Kerngebiet stehen die Friedensallee und der Hohenzollernring zur Verfügung.

Auch Buslinien betroffen von Sperrung der Reventlowstraße

Auch die HVV-Buslinien 1, 15, 115, 284, 286 und 601 fahren den S-Bahnhof Othmarschen über die Reventlowstraße an. Daher sind auch sie betroffen. Informationen zu Umleitungen liegen aktuell noch nicht vor. Zuvor berichtete das Hamburger Abendblatt.