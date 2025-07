Fröhliches Beisammensein beim Rissener Sommerfest

Am Samstag, 12. Juli, verwandelte sich die Wedeler Landstraße in Rissen erneut in eine bunte Festmeile. Das traditionelle Rissener Sommerfest lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region an und bot ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Besonders die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten: Neben dem beliebten Kinderschminken sorgte Manni Maus von der Haspa für strahlende Kinderaugen und jede Menge Unterhaltung. Auch kulinarisch war einiges geboten – von süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Snacks war für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch der KLÖNSCHNACK durfte natürlich nicht fehlen und war nicht nur aufgrund einer Verlosung von attraktiven Gewinnen gut besucht.

1. Preis: Ein Restaurantgutschein im Wert von € 150,00 für das Restaurant L’Unico in Rissen

2. Preis: Ein Restaurantgutschein im Wert von € 100,00 für das Restaurant The DON A ROMA in Blankenese

3. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von € 50,00 für Rewe Kai Prochazka in Rissen

4.-10. Preis: Jeweils ein KLÖNSCHNACK Jahresabonnent

Die Gewinner unserer Verlosung werden per Mail benachrichtigt.

Das Sommerfest bot nicht nur Spaß und Unterhaltung, sondern auch eine schöne Gelegenheit für Nachbarschaft und Gemeinschaft, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Sommer in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Wir hatten viel Spaß, bedanken uns für viel positives Feedback und freuen uns schon auf das nächste Jahr beim Rissener Sommerfest!