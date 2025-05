Rissener Sommerfest 2025: Jetzt mithelfen

Am Samstag, den 12. Juli, verwandelt sich die Wedeler Landstraße wieder in eine farbenfrohe Festmeile. Doch noch fehlt es an ehrenamtlicher Hilfe.

Ein kulturelles Highlight: Das Rissener Sommerfest //Foto: Chris Lawton auf Unsplash