Weihnachtsbaum aus dem Klövensteen

Weihnachten rückt näher und was darf da in vielen Haushalten nicht fehlen? Richtig, ein geschmückter Weihnachtsbaum. Wer wissen möchte, wo der Baum herkommt und wie er angebaut wurde, ist in Rissen genau richtig. Vom 10. bis zum 23. Dezember verkauft der Lions Club Elbufer FSC zertifizierte, ökologische Tannen.

Weihnachtsbaum am und aus und für den Klövensteen

Der Tannenbaum-Verkauf findet täglich zwischen 10 und 17 Uhr am Eingang des Wildgeheges am Sandmoorweg 150 statt. Zum Verkauf stehen Bäume aus dem Forst Klövensteen sowie von anderen – ebenfalls ökologisch zertifizierten Anbauflächen – aus dem Umland. Der Erlös geht vollständig an die Waldschule Klövensteen und das Gesundheitsmobil vom Nachtcafe Hamburg e.V.

Der Forst Klövensteen konnte im vergangenen Jahr rund 550 Weihnachtsbäume für den Weiterverkauf bereitstellen. Grundsätzlich hält der Forst nur eine kleine Weihnachtsbaumkultur mit rund 1.000 Bäumen vor – für Ausbildungszwecke. In diesem Jahr kommen rund 300 Bäume aus dem Klövensteen. Danach können nur noch kleine Mengen abgegeben werden, weil ein Weihnachtsbaum rund zehn Jahre benötigt, um ausreichend wachsen zu können.

Und übrigens: Ab morgen können Sie sich auch für den Wildfleischverkauf im Klövensteen anmelden!