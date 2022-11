Wildfleisch aus dem Klövensteen

Wildfleisch aus der Region gibt es traditionell in den Hamburger Forsten. So auch in diesem Jahr. Vom 9. bis zum 11. Dezember findet der traditionelle Verkauf im Klövensteen statt. Mit vorheriger Anmeldung können sich Interessierte dort regionales Fleisch aus den Wäldern Hamburgs für das Weihnachtsessen sichern.

Der Verkauf findet in der Revierförsterei Klövensteen im Eingangsbereich des Wildgeheges statt. Die Anmeldung ist erforderlich. Am 6. Dezember wird das Anmeldeportal um sieben Uhr geöffnet. Schnell sein lohnt sich. Denn dieses Jahr gibt es weniger Wildfleisch im Verkauf.

Im Verkaufsstand am Sandmoorweg 150 steht portioniertes und tiefgekühltes Wildbret vom Dam-, Schwarz- und Rehwild aus der aktuellen Jagdsaison zum Verkauf. Zudem gibt es geräucherte Wildbratwurst und Wildsalami.

„Unser Angebot garantiert bestes Fleisch frei von Zusatzmitteln und mit bekannter Herkunft ausschließlich aus der Region. Damit können wir alle einen Beitrag zu bewusstem Konsum in Zeiten des Klimawandels leisten“, sagt Revierförster Nils Fischer. „Mit der in der Corona-Pandemie bewährten Terminvergabe machen wir auch in diesem Jahr weiter. Wir haben fast ausschließlich positive Rückmeldung erhalten. Denn unsere Kundinnen und Kunden können so ohne lange Wartezeit und Gedränge in Ruhe ihr Wildfleisch auswählen.“