Festumzug zu Erntedank in Sülldorf

In Sülldorf begeht man das Fest nicht nur mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der St. Michaelskirche, sondern zusätzlich mit einem Festumzug durch Sülldorf und Iserbrook. Es werde zahlreiche geschmückte Wagen der Vereine und Institutionen des Stadtteils teilnehmen. Im Anschluss ab 12:20 Uhr gibt es ein Erntedankfest zwischen St. Michaelskirche und Gemeindehaus mit Essen und Getränken vom Jugendcafé Basement.

Und hier geht der Festumzug lang

Der Spielmannszug geht vorweg durch den Sülldorfer Kirchenweg, über Opn Hainholt, Lütt Iserbrook, Forsteck und Sülldorfer Heideweg zurück zur Sülldorfer Kirche über den Sülldorfer Kirchenweg. Anschließend wird rund um die St. Michaelskirche in Sülldorf mit allen Beteiligten gefeiert. Es wird zahlreiche Aktionen und kulinarische Attraktionen für Klein und Groß geben sowie eine Ausstellung über die Bedeutung der Landwirtschaft für Sülldorf, bei der die Landwirte in Filmen und mit Anschauungsmaterial unter der Empore informieren. Wer sein Naturwissen testen will, kann an einem Quiz teilnehmen oder das Gewicht eines von den Landwirten zur Verfügung gestellten Riesen-Kürbis schätzen. Die Ausstellung der Landwirte wird nach dem Erntedanktag noch einige Tage in der Kirche für Interessierte zur Verfügung stehen.

Der Popchor Sing-it! wird im Erntedankgottesdienst zu hören sein.

Der Popchor Sing-it! bereichert wieder den Erntedankgottestdienst. Der Chor bringt Lieder wie „Wonderful World“ von Bob Thiele unter dem Pseudonym George Douglas und George David Weiss geschrieben und von Louis Armstrong und später auch von Katie Melua gesungen wurde. „Heal The World“ von Michael Jackson, ebenfalls passend zum Erntedank, wird den Gottesdienst beschließen. Der Chor hat bewusst diese Lider ausgesucht, die sich um das Gute und Schützenswerte in dieser Welt drehen. Für die Kinder im Gottesdienst hat sich der Chor auch etwas Besonderes ausgedacht, aber das sei noch eine Überraschung, sagt ein Chormitglied.

Informationen

Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr:

Erntedankgottesdienst mit Ernteumzug

St. Michaelskirche, Sülldorfer Kirchenweg 191

Beim Gottesdienst wird auch der Popchor SingIt! dabei sein.

www.kgmsi.de