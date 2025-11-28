Schwerer Unfall in Sülldorf: S-Bahn kollidiert mit Pkw

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr ereignete sich in Hamburg-Sülldorf ein schwerer Unfall, der für große Aufregung bei Pendlern sorgte. Eine S-Bahn der Linie S1, unterwegs zwischen Sülldorf und Rissen, kollidierte am Bahnübergang Sieversstücken mit einem Pkw. Der Wagen stand laut Bundespolizei quer auf dem Gleis, als der Zug herannahte. Obwohl der Lokführer sofort die Schnellbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Ein Sprecher der Bundespolizei beschrieb den Hergang deutlich: „Der Pkw wurde trotz der sofort eingeleiteten Schnellbremsung mehrere hundert Meter mitgeschleift.“

Keine Verletzten – trotz dramatischer Szene

Die 64-jährige Fahrerin blieb dennoch unverletzt. Denn sie hatte dank Mithilfe von Fußgängern den Wagen bereits verlassen, bevor die S-Bahn aufprallte. Auch die rund 245 Fahrgäste an Bord kamen ohne Verletzungen davon. Die 64-Jährige sowie der Fahrer der S-Bahn standen jedoch beide unter Schock.

Die Bundespolizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, der Strom auf der Strecke wurde abgeschaltet, und die S-Bahn evakuiert.

Für die Passagiere bedeutete der Vorfall dennoch erhebliche Verzögerungen: Die Strecke wurde vollständig gesperrt. Die DB organisierte Ersatzbusse, die die Weiterfahrt sicherstellten.

Erste Erkenntnisse zum Unfall

Nach ersten Ermittlungen soll die Fahrerin das Gleis nicht überquert, sondern in Richtung Haltestelle Sülldorf abgebogen sein. Wie es genau zu dieser Fehlsituation kam, ist noch unklar — die Bundespolizei ermittelt weiter.

Rettungskräfte mussten den Pkw unter dem Zug bergen, was sich aufgrund der massiven Beschädigungen schwierig gestaltete. Die Feuerwehr schätzte die Schlepplänge auf mehrere Hundert Meter. Auch die technische Überprüfung der S-Bahn dauerte an.

Am Morgen nach dem Unfall konnte die Strecke schließlich wieder freigegeben werden. Die Deutsche Bahn informierte, dass der Verkehr auf der Linie S1 wieder regulär laufe.