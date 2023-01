Geburtenzahlen: 23.475 neue Kinder in Hamburg

Die meisten Geburten meldeten wie im Vorjahr auch die großen Geburtskliniken Asklepios Klinik Altona, Albertinen Krankenhaus, Katholisches Marienkrankenhaus, Asklepios Klinik Barmbek sowie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Allerdings ging auch in diesen Kliniken die Geburtenzahlen im Vergleich zum Jahr 2021 zurück. Als einzige Klinik zulegen konnte die Helios Mariahilf Klinik im Hamburger Süden. Bei 23.127 Geburten kamen 23.475 Kinder zur Welt.

In den Geburtshäusern sind 184 Kinder zur Welt gekommen. Das macht einen Anteil von weniger als ein Prozent der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg aus. Neu hinzugekommen ist das Haus für Geburt und Gesundheit im Hammer Park, das als drittes Hamburger Geburtshaus in Hamburg Anfang 2022 eröffnet wurde.

Mit diesen Geburtenzahlen gilt Hamburg weiterhin als reproduktionsfreudige Stadt.