Hamburgisches Krisentelefon geht ans Netz

Mehr Hilfe für Menschen in psychischen Notlagen – auch in Randzeiten. Seit heute, 1. Juli, ist das Krisentelefon erreichbar. Hilfe gibt es ab sofort unter der Rufnummer 42 81 13 000.

Hilfsangebot erweitert

Das Krisentelefon ist eine Ergänzung zu den bestehenden Hilfsangeboten. Es richtet sich an psychisch erkrankte und seelisch belastete Menschen. Hilfe gibt es hier zu Zeiten, zu denen reguläre Beratungs- oder Anlaufstellen geschlossen haben.

In den Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen bietet das Krisentelefon hamburgweit psychisch erkrankten Menschen sowie deren Angehörigen oder Personen aus dem sozialen Umfeld in psychischen Krisen einen niedrigschwelligen Zugang zu qualifizierter Hilfe und Unterstützung.

Krisentelefon für jede Krise

Jede Lebenssituation und psychische Krise ist individuell. Deswegen können Anrufende mit Fachkräften über ihre Situation sprechen. Diese sind im psychosozialen Bereich erfahrene und im Umgang mit psychischen Krisen geschult. Die Beraterinnen und Berater hören zu, fragen bei Bedarf nach und entwickeln dann mit den Anrufenden gemeinsam Handlungsmöglichkeiten.

Dabei orientiert sich das Vorgehen an den Wünschen der Anrufenden. Das Gespräch kann auch anonym erfolgen. Alle Gesprächsinhalte werden vertraulich behandelt.

Das Krisentelefon kann zudem an weiterführende Hilfen vermitteln. Dafür besteht ein Netzwerk zwischen Krisentelefon und psychosozialer Versorgung. Sollte eine telefonische Beratung nicht ausreichend sein, kann dann ein Kontakt zu einem Kooperationspartner der psychosozialen Versorgung vermittelt werden, um möglichst wohnortnahe Unterstützung zu gewährleisten.

Das neue Angebot ist an das Fachamt Gesundheit des Bezirksamts Altona angebunden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.